Закроют школу, в которой по 1-3 ученика на класс

Дума Айзпутского края накануне постановила в 15 июня следующего года закрыть основную школу в Априки из-за небольшого числа учеников и нехватки финансирования для оплаты труда педагогов.

В этом учебном году в школе всего 34 ученика, в следующем должны быть всего 26 детей. В одном классе 6 воспитанников, но есть классы с одним, двумя или тремя школьниками.

«С 2009 года, когда был создан Айзпутский край, мы держались за то, чтобы на селе были бы сохранены школы. К сожалению демографическая ситуация неблагоприятна, как и решение Кабинета министров ограничить целевые дотации самоуправлениям на поддержание малых школ. Пришло время, когда самоуправление больше не может себе позвонить содержать Априкскую основную школу», - признал председатель Комитета образования и спорта Айзпутского края Линард Тилюгс (VL-TB/LNNK).

Школьники смогут продолжить обучение в Дзервской основной школе, расположенной в нескольких километрах, также можно будет выбрать Аузпутскую среднюю школу или Айзпутскую волостную основную школу. Самоуправление продолжит обеспечивать учеников транспортом.

Школа расположена в здании поместья 18-го века. О том, как его использовать, решение примет дума. Предполагается, что в нем может быть музей, который уже расположен в помещениях школы.