Латвийские садоводы вырастили 161-килограммовую тыкву

В Рижском зоологическом саду сегодня уже в двенадцатый раз прошел Латвийский чемпионат на самую большую тыкву, который организует компания Maxima Latvija. Из десяти самых крупных участниц титул победительницы достался тыкве весом 161,5 кг, выращенной садоводом Гундегой Неймане из Курмальской волости Кулдигского края.

Почетные второе и третье места достались семье Бадовских из Скрунды. Второе место - у тыквы весом 160,5 кг, которую вырастил Гатис Бадовскис, а третье место - у тыквы весом 157,5 кг, которую вырастила Дайна Бадовска.

В конкурсе этого года участвовали тыквы, выращенные в Скрунде, Кулдиге, Нице, Адажи, Саласпилсе и других латвийских городах и регионах.