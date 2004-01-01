«Наш фокус — ученик, а не учитель». Шадурскис объяснил необходимость языковой реформы

Введенная в 2004 году норма билингвального преподавания в школах национальных меньшинств перестала оправдывать себя — выпускники ряда средних школ все хуже справляются со сдачей экзамена по госязыку. Кроме того, отсутствие единого языка преподавания в школах не способствует воспитанию сплоченной патриотической нации, поэтому перевод обучения на латышский язык — это объективная необходимость. Об этом в программе Латвийского радио 4 «Действующие лица» заявил министр образования Карлис Шадурскис.

Ранее в другом выпуске программы «Действующие лица» министр заявлял, что не видит причин для сокращения преподавания на русском языке в школах. Это было несколько месяцев назад.

«Ничто не замерло, все развивается. Если мы посмотрим на результат, который мы можем достичь, и здесь очень много дополнительной информации дало заказанное нами исследование о школьной сети, ну, я скажу так, что есть у нас школы, в которых качество [образования] очень недостаточное. [...] Результаты централизованного экзамена по латышскому языку в целом по стране более или менее хорошие. Но если мы посмотрим на разброс — дисперсия огромная. Есть школы, в которых эти результаты очень слабые», — пояснил Шадурскис.

На вопрос, почему министерству в таком случае не сконцентрироваться на точечном улучшении качества преподавания в проблемных школах вместо глобальной реформы, глава МОН признал, что дело не только в этом.

«Говоря обо всей системе в целом — ну, нам же нужно, чтобы наши дети учились вместе, чтобы у нас не была неоднородная система образования.

Очень наивно рассчитывать, что если латыши и русские будут учиться раздельно, то потом они вырастут и будут жить вместе в прекрасном единении и согласии»,

— сказал министр образования.

По его мнению, раздор в латвийском обществе, возникший из-за плана фактической ликвидации русскоязычного преподавания в школах — это временные сложности, неизбежно сопутствующие переходу латвийской нации в новое качество. А именно — в сплоченное сообщество патриотов с единой системой ценностей, общим языком и общими праздниками. Всему этому и поспособствует вызывающая сейчас споры реформа школьного образования.

«Да, будет просто немного сложный переходный период. Но зато потом будет несравнимо легче»,

— считает Шадурскис.

Министр выразил уверенность, что качество образования в школах не ухудшится из-за реформы. Глава МОН также указал, что берет за это личную ответственность, и ни в коем случае не использует реформу для самопиара, — ранее с таким замечанием в адрес Шадурскиса выступил премьер-министр Марис Кучинскис.

«Я не могу отвечать за слова своего начальника, но со своей стороны могу сказать совершенно уверенно, что

это ни в коем случае не политический пиар. Потому что с такими вещами не играю и не шутят.

Все, что касается образования и других ценностей, общество воспринимает очень эмоционально и очень лично.

И наш главный фокус, скажу открыто, не учитель, а ученик. Интегрированное сплоченное общество с единой системой ценностей, которое училось вместе, празднует общие праздники, патриотически настроено.

Жизненная ситуация такова, что если мы тратим нашу эмоциональную энергию на стрессовую ситуацию в разобщенном обществе, то наше общество просто не развивается так, как нам бы того хотелось», — указал Шадурскис.

Глава МОН также опроверг опасения, что реформа школьного образования повлечет за собой острый недостаток учителей. По-крайней мере в столице — уж точно.

«В Риге недостаток учителей искусственно создан из-за небольших школ. В Риге достаточно много небольших школ, которые неэффективны и создают мнимый дефицит педагогов»,

— уверен Шадурскис.

Не разделяет опасений министр и по поводу того, что многие учителя столкнутся с трудностями из-за недостаточного владения государственного языка. Шадурскис указал, что до начала реформы еще три года, и за это время у педагогов будут все возможности подтянуть свой уровень владения госязыком — соответствующие курсы МОН предоставит всем желающим.

Министр также рассказал и о грядущей реорганизации средний школ. По его словам, учителя от нее только выиграют.

«Школы — муниципальные учреждения. Решения будут приниматься в самоуправлениях. Я не могу прогнозировать, насколько успешны будут наши переговоры. Но мы прогнозируем, что изменения коснутся средние школы в течение примерно шести лет. Будем реалистами: есть неоспоримые цифры по демографии, количество детей — это факт, размещение детей по территории Латвии тоже ясно, тенденции миграции легко прогнозируемы. И мы видим, что

в настоящий момент школьников хватает примерно на 130 средних школ. Сейчас количество средних школ, по-моему, 312. Разница очень ощутимая, но это не означает, что 180 школ закроют. Нет, конечно. [...] Я думаю, что примерно 180 средним школам придется переформатироваться в начальные школы.

[...] От этой реорганизации школ в очень большом выигрыше окажутся и учителя.

Если сейчас зарплата около 700, то после реформы учителя смогут за полную ставку зарабатывать до 1500 евро до уплаты налогов.

[...] Учителя, которые в результате реформы потеряют работу, будут получать пособие в течение шести месяцев», — рассказал Шадурскис.