Врачи-трансплантологи: в Латвии катастрофически не хватает доноров

Одна человеческая смерть, может подарить жизнь многим людям. Врачи-трансплантологи считают, что каждый не использованный донор, равносилен множеству смертей. Тем не менее латвийцы свои органы жертвуют неохотно.

В специальном регистре свое отношение об использовании своих органов после смерти высказали менее 1% жителей. Среди них есть те, кто ЗА, так и те, кто категорически ПРОТИВ.

В среднем в Латвии проходит 60 операция по трансплантации печени, и 2-4 операции по пересадки сердца.

Операций было бы в разы больше, если бы не было нехватки доноров.

«Это не наша потребность! В органах нуждаются ваши соседи, друзья, коллеги. Мы не о себе думаем, когда просим выразить свое отношение. Никто из нас не застрахован от того, что когда-нибудь столкнется с болезнью, в результате которой человеку потребуется трансплантация органов: печени, почек, сердца» - говорит врач-трансплантолог Вадим Сухоруков.