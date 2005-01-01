Семейные врачи продолжат «медленную» забастовку

Как сообщили в ассоциации, руководство организации обсудило ответ Минздрава на предложение провести переговоры с целью заключения коллективного договора о защите экономических и социальных прав семейных врачей в следующем году. ЛАСВ считает, что Минздрав не дал ответа на это предложение по существу.

Теперь ассоциация призывает Минздрав и Кабинет министров до 6 ноября дать конкретный ответ о возможностях заключения коллективного договора.

Правление ЛАСВ также рассмотрело предложение Минздрава подписать меморандум о сотрудничестве и указало, что меморандум подобного содержания был заключен еще в 2005 году, поэтому нет оснований подписывать новый документ.

Ранее ЛАСВ подала Минздраву предложения о развитии первичного здравоохранения в будущем году, которые предусматривают увеличение финансирования для практик семейных врачей на 553 евро в месяц. Ассоциация считает, что сумма капитации должна быть увеличена с 1,25 до 1,60 евро за одного пациента, а брутто-зарплата врачей - с 850 до 1125 евро в месяц.

Семейные врачи объявили забастовку в начале июля, а позже перешли на новую форму протеста, которую сами называют «модифицированной» забастовкой. Врачи принимают не более 20 пациентов в день и не проводят профилактические осмотры взрослых.