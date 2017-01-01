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Все декларированные в Юрмале жители получат льготу по налогу на землю в 90%

LETA
Здание Юрмальской думы | Фото: Ieva Makare/LETA

Со следующего года задекларированные в Юрмале жители смогут получить по налогу на недвижимость (НН) за землю льготы в размере 90%. Такое решение в четверг (26 октября) приняла Юрмальская городская дума.

Как агентству ЛЕТА сообщили в думе, для многодетных семей в дальнейшем будет применяться 90%-ная льгота по налогу и на землю, и на здания.

«Мы увеличиваем льготы, чтобы налоговое бремя для жителей Юрмалы было более сбалансированным, и они могли заплатить налог», - сказал мэр Юрмалы Гатис Трукснис. По его мнению, порядок определения в стране кадастровой стоимости недвижимости не сбалансирован, поэтому люди не могут заплатить НН без предоставления льгот.

В Юрмале проживает 27 000 плательщиков НН - физических лиц. Поступления НН составляют около восьмой части общих доходов самоуправления. В 2017 году их объем прогнозируется в размере около 10 млн евро.

Налоговые льготы будут относиться примерно к 14 000 юрмальчан.

Юрмала
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