Синоптики сделали прогноз на выходные: особо не погуляешь

К Латвии с севера приближается новый циклон, под влиянием которого на выходных пройдут дожди, а во второй половине дня в воскресенье и понедельник побережье может затронуть буря, сообщает агентство ЛЕТА.

Самая дождливая погода ожидается в субботу, когда в запада через Латвию пройдет широкая зона осадков. Ночью и с утра - главным образом в восточных районах - возможно обледенение на дорогах. Немного усилится южный ветер, в Курземе будет дуть западный ветер, а воздух прогреется до +3..+8 градусов, на западном побережье Курземе - до +9..+10 градусов.

В воскресенье осадков станет меньше, температура воздуха и ночью и днем будет держаться в районе +2..+8 градусов. Будет дуть слабый ветер, в течение дня в Курземе усилится северо-западный ветер. С воскресенья по вторник на побережье его порывы могут превышать 20 метров в секунду, достигая на западном побережье Курземе скорости 25-28 метров в секунду.

С порывистым ветром в начале будущей недели придут более холодные воздушные массы и дождь сменится на мокрый снег.

Скорее всего, в середине недели - 2 ноября - Латвию настигнет следующий циклон.