Мужчины умирают, молодежь уезжает. Что для будущего Латвии делаем мы?

Для улучшения показателей демографии укрепления многодетных семей не хватит, так как оно, в принципе, больше связано с социальной поддержкой, а не стимулированием рождаемости. Чтобы выровнять яму между рождаемостью и смертностью в Латвии, большая поддержка необходима именно при рождении второго ребенка, считает профессор Латвийского университета и демограф Петерис Звидриньш.

Предложение подкомиссии Сейма по делам демографии, руководимое Имантсом Парадниексом, в результате которого пособие за второго ребенка будет 35 евро, а за третьего и четвертого - 100 евро в месяц, основано на взглядах депутата на то, как нужно решать проблему демографии.

«Это - ненаучно», - считает Звидриньш.

По его словам, ни в одной стране ЕС такой большой разницы между пособиями за второго и третьего ребенка нет. Он отметил, что предложение о вложении порядка 30 млн евро не достигнет цели - выровнять показатели рождаемости и смертности.

«Я считаю, что все-таки второй ребенок решит наше будущее. У нас борьба за второго ребенка. Если в наших семьях массово будет двое детей, демографическая проблема может быть решена природным путем», - рассказывает демограф. Он указывает, что в прошлом году, в среднем, у одной женщины было 1,74 ребенка и, чтобы произошла смена поколений, необходим показатель 2,15. Это означает, что сейчас число семей с двумя детьми составляет 38%, это число нужно увеличить. FOTO: TVNET

Показатель рождаемости - не единственный, который важен в решении проблемы демографии. Все еще большое число жителей Латвии эмигрирует в другие страны. «Из-за миграции мы теряем больше людей. Две трети из снижения жителей - именно в связи с миграцией», - рассказывает Звидриньш. Он указывает на данные Eurostat - если бы снизилась миграция, то мрачные прогнозы о 1,3 млн жителях Латвии к 2080 году изменились бы - здесь бы жило 1,6 миллионов. «Это 300 000. Это больше, чем Лиепая, Даугавпилс, Юрмала, Вентспилс и Елгава вместе взятые», - считает демограф.

По его мнению, делается слишком мало, чтобы остановить отъезд жителей.

Академик указывает, что не менее важной проблемой для демографии является высокая смертность людей, особенно среди мужчин, в работоспособном возрасте. Это связано как с большим количество несчастных случаев и травм, так и со здравоохранением. «Здесь мы отстаем от таких стран как Коста-Рика или Чили», - проиллюстрировал он, отметив, что преждевременная смерть - это проблема, которую необходимо решить.

Сфер, о которых думать, много, поясняет Звидриньш. "Разве нас интересует только число родившихся? Есть дети, которые рождаются с душевными проблемами, физическими аномалиями. Примерно 3% из них очень больны, а полностью здоровы лишь две трети.

И как вы думаете? Что у нас с самоубийствами и насилием?

Здоровое долголетие у нас одно из самых низких в ЕС. Необходимо уделять больше внимания детям, так как видны сигналы. Кроме того, необходимо развивать ответственные службы", - рассказывает демограф. Он добавил, что, возможно, демографии могут помочь и священник или учитель, объясняющий молодым людям санитарное просвещение. "Мировой опыт относительно велик", - добавил он.

«Нет такого, что мы ничего не можем сделать. Я могу только задавать вопрос, сделано ли что-то серьезное. К примеру, остановки эмиграции нет. Это - только стоны», - считает Звидриньш.

Рождаемость, по словам Звидриньша, может увеличиться и в случае, если подумают о трудоустройстве женщин, которое можно совместить с воспитанием ребенка. Это можно решить, как сократив рабочие часы, так и обеспечив, чтобы студентка или работающая женщина на свое рабочее место могла взять ребенка, которого можно будет оставить у нянь. Самое главное - идентифицировать проблемы, считаться с различными сферами, связанными с демографией, и действовать соответственно тому, что уже исследовано. «Где план, документы, предложения?» По мнению Зведриньша, пока в Латвии будут пассивная политика и управление, будут выдвигаться непродуманные и научно необоснованные решение, которые не принесут плодов, а число жителей продолжит сокращаться.

Государству необходимо долгосрочная проблема по восстановлению демографии, которой будут следовать правительство и народ, считает демограф. Тогда самые пессимистичные прогнозы «Eurostat» можно будет изменить.