Один не может есть яйца, второй - красные ягоды, третий - курицу. Повар хватается за голову!

Сыпь, боли в животе, зуд. У все большего количества детей дошкольного возраста констатируют аллергию на какой-то из продуктов питания. Нередко в одной группе детсада несколько детей, у которых обнаружена непереносимость определенных продуктов. Один не может есть орехи, другой - красные ягоды, третий - курицу. Повар хватается за голову! Как справиться со всеми нуждами?

«В детский сад нужно было принести две кастрюли для готовки еды детям. У одного аллергия на яйца. Это означает, что он не ест омлет на завтрак и котлеты на обед, если в них кладут яйца. У нас нет проблем принести кастрюли, но мы не понимаем, есть ли кастрюли в детском саду. Говорила с воспитателями, они тоже смущены», - поделилась на форуме в соцсети одна из молодых мамочек, начавшая дискуссию о кормлении аллергичных детей.

Случается, что в одной группе дошкольного учреждения есть несколько детей с различными аллергиями. Это означает, что для каждого такого ребенка создается отдельное меню. "Как с детьми справляться? У воспитателей волосы дыбом встают! Один не может есть апельсины, второй - пить молоко.

Больше всего ребенок хочет есть именно те фрукты, которые нельзя. Всегда втихаря она добирается до мандаринов. После этого болит живот и начинается плач", - пишет другая мама.

Родители рассказывают о случаях, когда в детском саду что-то путают и дают аллергичному ребенку обычную порцию. После этого начинается! У ребенка болит животик, на коже появляются пятна, обостряются проблемы со здоровьем.

Красители, подсластители, стресс

Вопрос о специальном меню актуален во всей Латвии, указывает руководитель общественного департамента Министерства здравоохранения Санта Ливиня. Обычно негативная реакция организма на какой-либо продукт наблюдается у детей до четырех-пяти лет. Когда ребенок перерастает, иммунная система стабилизируется и аллергия проходит.

Если у ребенка медицински подтвержденный диагноз, то коррекция питания проводится соответственно указаниям врача. У дошкольных учреждений есть обязанность готовить для ребенка еду, соответствующую состоянию. Это устанавливает закон. Ни сковородки, ни кастрюли родителям в детсад нести не нужно. Нередко в одной группе есть несколько детей, у которых непереносимость различных продуктов, рассказывает Ливиня.

Появляется все больше детей, у которых диагностируется непереносимость определенного продукта питания, поэтому самоуправления, проводя конкурсы на поставку услуг по питанию в детских садах, включают требование в случае необходимости обеспечить специальное меню.

Чаще все дети не переносят орехи, яйца, рыбу, куриное мясо, молоко, цветные овощи и фрукты.

В случаях, если в меню ребенка нужно включить специфические продукты, руководство учреждения просит родителей их поставлять. В остальных случаях обязанность дошкольных учреждений - решить трудности, связанные с кормлением ребенка, предложив альтернативную пищу.

Вне зависимости от того, что ребенок может есть, меню должно быть сбалансированным, с соответственной энергетической ценностью. К примеру, если ребенок не может есть яйца, нужно предложить другой продукт, богатый белками. Если у ребенка непереносимость ягод, в виде десерта нельзя давать просто кусочек яблока.

Поставщику услуг питания нужно найти решение - предложить настолько же вкусный десерт.

Ливиня считает, что аллергия к определенным продуктам - современный недуг, так как в старые времена, когда пища была здоровее и проще, выражена не была. Среда, в который мы живем, загрязнение, продукты заводского производства с подсластителями и красителями, стресс - все это создает негативную реакцию для организма. Поэтому именно наш образ жизни - это главный факт, влияющий на то, что аллергичных детей все больше.