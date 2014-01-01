Глава центра «Марта»: «Me too» может сказать почти каждая женщина Латвии

По данным 2014 года, каждая третья женщина пострадала от физического и сексуального насилия. В свою очередь, сексуальным домогательствам подвергалась почти каждая женщина Латвии, считает глава центра помощи женщинам «Марта» Илута Лаце.

После многочисленных обвинений в адрес голливудского продюсера Харви Вайнштейна о его домогательствах и изнасилованиях, в социальных сетях стал распространяться хэштег «Me too». Он показал, сколько женщин в мире пострадало от преступлений сексуального характера. На вопрос о ситуации в Латвии Лаце указала, что с сексуальными домогательствами сталкивались не только женщины, которые попадали в поле зрения центра «Марта» и искали в нем помощь — такая история есть почти у каждой женщины Латвии.

Обычно женщины не обращаются за помощью в подобных случаях. «Даже если часто более сложные преступления считаются малозначимыми, женщины боятся, что их не воспримут серьезно», - рассказала она.

Глава центра «Марта» уверена, что частично в том, что женщины не обращаются за помощью в случае насилия, виновато отношение государственных органов. Таким образом пропадает желание сообщать о серьезном физическом или сексуальном насилии. Центр в этом году провел фокус-группу с женщинами — в трех группах проводились беседы с 24 женщинами. В результате было выяснено, что,

если это возможно, женщины не зовут полицию.

Часто они попадают в ситуацию, когда сами ничего не могут сделать. Помогают соседи или родственники. Однако и тогда, когда приезжает полиция, часто полицейские не считают произошедшее серьезным преступлением и заставляют женщин чувствовать себя виновными в том, что они стали звать на помощь. «Вместо того, чтобы незамедлительно разделить жертву и насильника, полиция проводит другие действия. Точнее, вместо того, чтобы предотвратить насилие, действует наоборот, углубляя кризисную ситуацию» - отмечает Лаце.

Она поясняет, что в последние годы тенденция меняется, и есть и хорошие истории, когда полиция помогла женщинам, которые стали жертвами насилия. Однако у центра «Марта» по-прежнему много историй, когда органы принимают стороны насильников, которые создают впечатление, что что-то не в порядке с женщиной.

«Мы пытаемся повторять, что, если поведение женщины истеричное, депрессивное, подавленное, то в такой ситуации, когда она непрерывно переживает насилие по отношению к себе и находится под контролем и в изоляции без поддержки…. Такое поведение абсолютно логично», - поясняет глава центра.

Сейчас у центра совместный проект с Министерством благосостояния и Госполицией, в рамках которого будут пытаться ввести правило, чтобы при подобных вызовах было бы стандартное поведение полиции, которая будет опрашивать женщину, отделив ее от насильника и опросив, что произошло. Тогда будут оцениваться риски, информация передаваться в другие органы, которые окажут помощь. Цель — добиться, чтобы ответственные органы работали в пользу жертвы. «Делаются шаги, чтобы изменить ситуацию, но надо очень много работать. Здесь и отношение каждого, и стереотипы о женщинах и мужчинах, а также о том, насколько каждый из нас оправдывает разрешение таких конфликтов», - поясняет Лаце.

Согласно данным Минблага в 2014 году как физическое, так и сексуальное насилие от нынешнего или бывшего партнера в своей жизни в среднем пережили 22% женщин стран ЕС, в Латвии — 32%. Исследование Агентства Европейский основных прав показало и то, что 67% пострадавших от насилия женщин не сообщали о произошедшем ни в полицию, ни в организации помощи.