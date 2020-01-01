Депутат: в Латвии необходимо оптимизировать сеть школ

Чтобы развивать в Латвии экономику знаний, надо выполнить ряд задач, в том числе оптимизировать сеть школ, заявил сегодня на конференции «Национальный план развития 2020 - на полпути: достигнет ли Латвия поставленных целей?» депутат Сейма от оппозиционной партии «Согласие» Ивар Зариньш.

Самой большой заслугой депутат назвал то, что Национальный план развития 2020 вообще был составлен. Однако со временем он превратился в «национальный план освоения структурных фондов ЕС», считает Зариньш.

Национальный план развития 2020 больше фокусируется на нынешней структуре экономики, но не учитывает глобальные вызовы, например, научно-технический прогресс и инновации, считает Зариньш.

Премьер-министр Марис Кучинскис отметил, что в сфере науки и инноваций Латвии необходим переходный период, а о связи двух этих сфер можно будет говорить, когда в них будут делаться частные инвестиции. Латвия предприняла шаги в развитии этих сфер - принят закон о стартапах, успешно развивается отрасль информационного-коммуникационных технологий, отметил он.

Зариньш подчеркнул - инновации надо рассматривать системно.

«Чтобы наука и инновации сошлись, надо решить вопрос о структуре образования, науки и инноваций. В Латвии необходимо думать об экономике знаний, что означает проведение реформ в образовании, новое содержание образования, а также оптимизацию сети школ. В свою очередь оптимизации сети школ не будет, пока не будет проведенна административно-территориальная реформа», - сказал он.

Кучинскис добавил, что в этом вопросе у него с Зариньшем нет разногласий.

Девиз Национального плана развития 2020 - экономический рывок для роста благосостояния каждого жителя Латвии и государства.

Предыдущая оценка выполнения Национального плана развития 2020 была дана в 2015 году.