В здании Юрмальской думы треснули потолки

Во время работ по оборудованию вентиляционных систем строители в потолках здания констатировали трещины. «В корпус здания думы сейчас людей не пускают ради соблюдения безопасности», - указала представитель думы Зане Лейте. В свою очередь центр по обслуживанию посетителей, построенный рядом с многоэтажным корпусом, работает как обычно.

Чтобы исключить риски, причины появления микротрещин будут проверены. Для этих целей самоуправление пригласило сертифицированного строительного специалиста Государственного бюро контроля за строительством.

Результаты исследования могут быть известны в понедельник, 30 октября. Закрытое здание Юрмальской думы находится по адресу ул. Йомас, 1/5.