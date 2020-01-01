Кучинскис: коммуникация государства с жителями ведется стихийно

Коммуникация государства с жителями ведется стихийно, признал премьер-министр Марис Кучинскис, выступая сегодня на конференции «Национальный план развития 2020 - на полпути: достигнет ли Латвия поставленных целей?».

Говоря о низком доверии общества к политикам, Кучинскис отметил, что этот вопрос стоит в повестке работы правительства, и сегодняшняя конференция тоже служит как своего рода диалог с обществом.

При подготовке первого плана развития была идея информировать общество о его выполнении. Готовя следующий Национальный план развития, необходимо предусмотреть в нем, в каком виде информировать общество о проделанной работе, уверен премьер.

«Пока мы делаем это стихийно, и оправдания этому у меня нет. Я признаю коммуникацию по Национальному плану развития недостаточной»,

- сказал он.

Экономист банка «Luminor» Петерис Страутиньш выразил уверенность в том, что правительство может приложить усилия для повышения рейтингов, однако в посттоталитарном обществе сделать это будет трудно, и на это может потребоваться несколько десятилетий.

Депутат Сейма от партии «Согласие» Ивар Зариньш считает, что низкий рейтинг политиков - это вина самих политиков, которые слишком часто не видят в перспективе. «Политик должен быть способен видеть дальше и шире», - подчеркнул он.

Девиз Национального плана развития 2020 - экономический рывок для роста благосостояния каждого жителя Латвии и государства.

Предыдущая оценка выполнения Национального плана развития 2020 была дана в 2015 году.