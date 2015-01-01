Выпускница-2015: «Многие боятся, что их не возьмут на работу из-за русских фамилий»

«Выпускники школ нацменьшинств не менее конкурентоспособны, чем выпускники учебных заведений, где учебный процесс проходит исключительно на государственном языке, однако многие из первых боятся, что их не возьмут на работу по причине их «нелатышских» фамилий», - считает выпускница школы нацменьшинств-2015. Русский TVNET пытается найти ответы на вопросы - как на русскоязычных школьников повлияет закон, предусматривающий сдачу централизованных экзаменов исключительно на госязыке, станет ли это для них дополнительным стрессом или, напротив, повысит конкурентоспособность русскоязычных выпускников на рынке труда. Хотя за время нашего проекта вопрос экзаменов перерос в вопрос об образовании полностью на латышском языке.

Своими воспоминаниями поделилась Полина, которая окончила одну из рижских школ нацменьшинств в 2015 году:

«Ответы на вопросы экзамена по математике я давала на латышском языке. Никаких сложностей в ходе решения и написания ответов и пояснений у меня не возникло, в результате на данном экзамене я набрала 91%, что значительно выше, чем средний показатель по стране.

До этого в старших классах на уроках математики, так же как и химии, физики, учителя объясняли материал по большей части на русском, но обязательно сопровождая каждую тему соответствующей терминологией на латышском.

Так что на экзаменах все задания были совершенно понятны, тем более что при подготовке непосредственно к ним мы перерешали множество вариантов предыдущих лет, естественно, на латышском языке.

Наибольшее затруднение вызвал непосредственно сам экзамен по латышскому. Задания для нас, представителей нацменьшинств, были аналогичны с теми заданиями, которые выполняли учащиеся латышских школ, для которых государственный язык является родным. В результате на этом экзамене мне удалось набрать лишь 69%.

Говоря об уровне преподавания латышского языка в нашей школе, надо заметить, что педагоги по данной дисциплине были просто замечательные - компетентные, понимающие, умеющие заинтересовать, любящие свой предмет

и, самое главное, - детей, которых учат. Потому и проблем со сдачей экзаменов по всем предметам на латышском не было вообще никаких.

Если комментировать решение представителей Государственного центра содержания образования, которые считают, что изменения закона повысят возможности выпускников на рынке труда, хочу отметить, -

я не считаю, что представители нацменьшинств менее конкурентоспособны, чем выпускники учебных заведений, где учебный процесс проходит исключительно на государственном языке, потому что хорошо знают как минимум три языка, а не два (родной и иностранный), как большинство выпускников латышских школ.

Однако, по моим наблюдениям, многие русские боятся, что их не возьмут на работу по причине их «нелатышских» фамилий».

Напоминаем, Русский TVNET запустил серию статей, в которых бывшие русскоязычные выпускники средних школ нацменьшинств разных лет делятся своим опытом.

С историями выпускников школ нацменьшинств прошлых лет можно ознакомиться по ссылке:

Экзамены только на латышском

Не вызывают ли централизованные экзамены на латышском у школьников лишнего стресса? Как на практике выглядит билингвальное образование? Действительно ли выпускники русских школ менее конкурентоспособны на рынке труда, или проблема надумана, и выпускники русских школ знают латышский на уровне носителей языка?

Если вам есть чем поделиться по данной теме, пишите свои истории на электронную почту viktorija.puskele@co.tvnet.lv, и мы обязательно расскажем и о вашем опыте!