Демограф: для защиты интересов семей не хватает организованного лобби

Для успешного решения демографических проблем и защиты интересов семей не хватает организованного лобби, заявил на дискуссии о Национальном плане развития демограф Илмар Межс.

Он познакомил участников третьей дискуссионной панели «Благосостояние. Демография. Неравенство» со статистическими данными и указал на несколько распространенных мифов о демографии.

Например, считается, что не надо тратить деньги на пособия, потому что с ростом ВВП автоматически растет и рождаемость. К сожалению, этого не происходит: примеры Польши, Испании и других стран не доказывают связи между рождаемостью и ВВП. Корреляция наблюдается только в том случае, если в стране с ростом ВВП добавляется и денег. Например, в Испании, где ВВП за 25 лет удвоился, рождаемость практически не выросла.

По словам Межса, Латвия - почти единственная страна, где нет специального института по делам демографии.

О лоббировании интересов семей говорил и депутат Имант Парадниекс (ВЛ-ТБ/ДННЛ), который заявил, что, например, производители алкоголя очень мощно защищают свои идеи, но никто не отстаивает семьи. Он отметил также, что демографическая политика зависит не только от государства, но и от самоуправлений.