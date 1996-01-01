Платный въезд в Юрмалу и штрафы: вице-мэр разъяснил ситуацию

Платный въезд в Юрмалу существует уже более 20 лет, тем удивительнее стала новость о рекордном количестве штрафов, выписанных автоводителям за нарушение этого правила. Однако объяснение этому есть: просто теперь на въезде в курортный город установлены видеокамеры, в то время как составление административного протокола занимает несколько месяцев. Обо всем этом в программе Латвийского радио 4 «Домская площадь» рассказал вице-мэр Юрмальской думы Никита Никифоров.

По словам представителя юрмальского самоуправления, ранее названная журналистами общая сумма выписанных в этом году штрафов за «бесплатный» въезд — 5 миллионов евро — не вполне соответствует действительности.

«Эта цифра пока ничем не обоснована и она подсчитана самими журналистами. Они взяли у нас данные по количеству зафиксированных нарушений и машинально их умножили на сумму штрафов. На самом деле ситуация немножко другая. Действительно зафиксировано порядка ста тысяч нарушений въезда без оплаты в Юрмалу. Но на сегодняшний день обработано и составлено только шесть тысяч протоколов.

Поэтому реальная сумма штрафов — умножаем 6 на 50 — 300 тысяч», — пояснил городской чиновник.

Никифоров также объяснил, почему некоторые особо злостные нарушители получили извещения об административном наказании только спустя несколько месяцев, накопив огромные штрафы.

«Закон об административных нарушениях предусматривает, что, прежде, чем составить протокол, мы должны пригласить или водителя или держателя транспортного средства на Административную комиссию. Мы не можем его сразу оштрафовать. Он приходит (или не приходит!), и только тогда составляется административный протокол.

Закон дает на составление административного протокола шесть месяцев, поэтому те, кто, не дай бог, въезжал не заплатив еще в сентябре, свои штрафы могут получить через шесть и более месяцев. В течение девяти месяцев у нас есть право взыскивать штраф», — указал вице-мэр.

По признанию представителя думы, статистика нарушений для него стала неожиданной. Очевидна она стала лишь теперь, после установки камер видеонаблюдения на въезде в город.

«Та цифра, которая меня больше всего поразила — это количество людей, которые получили долговременные пропуски, то есть годовые пропуски.

Если в 2016 году это было 20 тысяч пропусков, то в 2017 мы выдали 61 тысячу пропусков.

Можно теоретически предположить, что 41 тысяча человек ездила как-то так.

Количество выданных одноразовых пропусков тоже выросло на 200 тысяч. Мы понимаем теперь, что насколько бы ни была противоречива эта система, многие годы, пока не было видеофиксации, люди ездили бесплатно. Сейчас, конечно, эти штрафы поражают, но они абсолютно обоснованны.

Эти цифры показывают, что люди пользовались тем, что они могут проскочить — полицейский отвернется и так далее. Раньше не стояли камеры, которые не фиксировали номера и не сверяли их с базой данных пропусков», — пояснил Никифоров.

Вместе с тем вице-мэр выразил недоумение по поводу действий водителей, осознанно нарушавших правило въезда в Юрмалу.

«Очень странна мне эта ситуация. Все знают, что въезд в Юрмалу платный, это уже давно, я еще, наверное, в школу ходил, когда его ввели — в 1996 году. Ничего за эти годы не менялось.

[...] Кто-то удивляется, почему въезд вообще платный, хотя логическое объяснение, безусловно, этому есть. [...] Деньги зачисляются в основной бюджет города Юрмала и тратятся, в первую очередь, на вопросы, связанные с туризмом, развитием курорта, улучшение среды и тому подобное. [...]

Особенность Юрмалы в том, что она длинная. Плату вводили в том числе для того,

чтобы ограничить число транзитных автомобилей, которые не хотели сворачивать на окружную дорогу и хотели проехать сквозь Юрмалу.

Учитывая, что Юрмала почти 30 километров длиной, это, безусловно, приносит серьезные неудобства как для горожан, так и для окружающей среды.

Второй аргумент — стоянки-то бесплатные. И давайте все-таки будем откровенны, если мы сделаем въезд бесплатным, а стоянки платными, то вряд ли в Майори, Дзинтари в районе концертного зала это будет стоить меньше, чем два евро в час», — сказал Никифоров.

Вице мэр добавил, что некоторые водители-нарушители все же смогут избежать штрафа. Это относится к тем автомобилистам, которые подали заявки для получения разрешения на въезд, но забыли заплатить пошлину за обработку данных.

«Естественно, такие штрафы мы, конечно, отменим.

Цель административного закона — не штрафовать людей, а воспитывать. Формировать правильное поведение. У нас нет самоцели собрать на штрафах какие-то миллионы. Абсолютно это не так», — подчеркнул Никифоров.

Режим платного въезда в Юрмалу действует с 1 апреля до 30 сентября. Стоит отметить, что до 2013 года въезд был платным круглый год. Стоимость въезда в курортный город в теплый сезон сейчас составляет два евро. Планов поднимать эту плату у Юрмальской думы, по словам вице-мэра, нет.