Недопонимание врачей и Минздрава: а мы с вами можем остаться без медпомощи в сезон гриппа

С 1 декабря семейные врачи могут полностью закрыть свои практики для пациентов. Медики готовы на такой шаг, если не добьются от Министерства здравоохранения выполнения своих требований. В свою очередь в Минздраве настаивают, что пойти навстречу медикам не могут, а пациентам в сложившейся ситуации советуют «начинать вакцинироваться от гриппа», сообщает программа Латвийского радио 4 «Подробности».

Как рассказала в беседе с радиостанцией присяжный адвокат, консультант Ассоциации семейных врачей Солвита Олсена, правление ассоциации уже приняло решение продолжить «медленую» забастовку, если Минздрав до 6 ноября не предоставит медикам конкретный ответ на предложение заключить коллективный договор о защите экономических и социальных прав семейных врачей.

«Министерство присылало ответ на предложение, написав, что они его «получили и рассмотрели». И предложили подписать «меморандум содействия», который не касается врачебных дел. Ответа по поводу начала обсуждения коллективного договора — нет. Министр Анда Чакша ранее говорила, что министерство не собирается заключать такой договор, потому что на то есть какие-то юридические ограничения.

Но в официальном ответе об этом ничего не говориться. [...] Нам важно получить ответ по сути дела. Поэтому ассоциация послала письмо с требованием ответить на предложение. [...] Конечно, семейные врачи — не госслужащие. Но они работают на государство, и государство, в приципе, во всем объеме контролирует их работу. Поэтому [государство] должно защищать права врачей как своих работников», — пояснила Олсена.

Олсена не исключила, что при отсутствии взаимопонимания с министерством уже с 1 декабря семейные врачи могут перейти к жесткой форме забастовки. А именно — полность закрыть свои практики для пациентов.

«Врачи высказали мнение, что будут вынуждены полностью закрыть свои практики, пока не появится возможности нормально коммуницировать с министерством и заключить договор. [...]

Все очень зависит от поведения Минздрава и от министра. Если министр считает, что пациенты не должны пострадать, то уже завтра она должна отправить ассоциации предложение начинать заключать договор.

Я не понимаю, почему министр выбрал такую рискованную для пациентов позицию.

[...] Диалог и заключение договора — это всегда намного лучше забастовок. Забастовка — это крайняя мера», — заключила Олсена.

В свою очередь представитель Минздрава Оскар Шнейдерс рассказал, почему министерство не может заключить коллективный договор с семейными врачами.

«Минздрав и семейные врачи не состоят в трудовых отношениях. То есть, министерство не является работодателем для семейных врачей — здесь такой юридический аспект.

Но то, что министерство может предложить со свой стороны — это развитие первичного медицинского ухода. Мы об этом уже говорили на встречах с семейными врачами. Кроме того, со следующего года примерно на 553 евро будет увеличено финансирование практик семейных врачей. Это существенное увеличение», — указал Шнейдерс.

Он также добавил, что Минздрав до сих пор не получал официальной информации о том, что семейные врачи могут начать забастовку в более жесткой форме.

«Мы не можем это комментировать. Но Минздрав со своей стороны призывает жителей вакцинироваться от гриппа, тем более, что государство полностью или частично компенсирует вакцину пациентам в группе риска», — напомнил представитель министерства.