«Не пугайте людей крахом пенсионной системы, ее не пересмотрят еще как минимум еще 10 лет»

Министр благосостояния Янис Рейрс сегодня на конференции «Национальный план развития 2020 - на полпути: достигнет ли Латвия поставленных целей?» обрушился с критикой на демографа Илмарса Межса, обвинив его в том, что своими публичными высказываниями он подрывает веру людей в стабильность пенсионной системы.

После рассказа многодетной матери о том, что она чувствует себя неспокойно в Латвии в плане будущего своих детей, Межс предложил принять закон, который защищает безопасность семей. Однако выступление Межса прервал министр благосостояния,

который отчитал Межса за его негативные статьи о демографии и пенсионной системе страны.

«Безопасность семей - это в том числе и ваши поступки, когда по каким-то непонятным мне причинам вы написали статью о том, что наши женщины не рожают детей из-за того, что пенсионная система рухнет. Подумайте над этим! Возможно, после ваших реплик 10 женщин всерьез задумались о том, стоит ли им рожать детей. Это ведь элементарное чувство безопасности».

Рейрс заверил, что еще как минимум 10 лет пенсионная система страны не будет пересматриваться.

«Речь ни в коей мере не пойдет также о снижении пенсий, только об их росте, и я могу это утверждать с полной уверенностью. Министерство благосостояния не разрабатывает ни одного нормативного акта, который хоть каким-то образом может затронуть интересы пенсионеров. В будущем году пенсионная система получит дополнительно 175 млн евро, которые пойдут из накоплений социального бюджета. Следующий год для социального фонда будет самым большим - там будет больше всего средств со времен кризиса».