В воскресенье дожди продолжатся

В воскресенье в Латвии облачность уменьшится, но на большей части территории страны временами ожидается дождь, прогнозируют синоптики.

Больше всего осадков будет ночью в Видземе и днем в Курземе.

Ожидается в основном слабый ветер. Днем в Курземе северный, северо-западный ветер усилится, на открытом морском побережье его скорость в порывах превысит 20 м/сек.

Температура воздуха - от +3 до +8 градусов.

В Риге в воскресенье временами ожидается дождь, слабый до умеренного западный ветер, температура воздуха - от +5 до +7 градусов.