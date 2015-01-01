МВД: давление нелегальной иммиграции на внешние границы Латвии снизилось

В этом году давление нелегальной иммиграции на внешние границы Латвии снизилось, говорится в информационном докладе о выполнении мер по приему беженцев, представленном МВД правительству.

За восемь месяцев 2017 года за незаконное пересечение зеленой границы Латвии задержано 93 человека. За весь 2016 год их число составило 376, в 2015 году - 476.

Значительно возрос риск нелегальной иммиграции на российско-латвийской границе, где в Латвию пытаются проникнуть граждане Вьетнама, Афганистана и Ирака. Высокий риск нелегальной иммиграции сохраняется и в Рижском аэропорту. В то же время существенно снизился риск нелегальной иммиграции на белорусско-латвийской границе.

Наиболее значительные группы риска нелегальных иммигрантов составляют граждане Вьетнама, Ирака, Афганистана, Индии и Непала.

Сократилось количество попыток злонамеренного использования процедуры запроса о предоставлении убежища для первоначального получения легального статуса в ЕС и его использования для отъезда в экономически более развитые и социально лучше обеспеченные страны Европы. Уменьшается и число граждан Украины, запрашивающих убежище в Латвии.

Увеличивается количество шенгенских виз, полученных с помощью предоставления недостоверной информации о целях приезда и пребывания, гражданами стран Центральной Азии.