В Латвии подорожала баранина

В этом году в Латвии, по сравнению с прошлым годом, немного выросли цены на баранину, заявил руководитель Латвийской ассоциации овцеводов Гунтис Гутманис. Об этом сообщает агентство ЛЕТА.

«Цены на баранину стабильные, с небольшой тенденцией к росту», - отметил Гутманис, добавив, что сезонно есть месяцы, когда баранина стоит дороже, но есть и месяцы, когда дешевле. Однако в среднем ежегодно наблюдается небольшой рост цен, что можно отнести и к этому году.

По словам Гутманиса, цены на баранину выросли как на глобальном рынке, так и в Латвии, где цены устанавливают тенденции мирового рынка.

Он добавил, что в этом году наблюдалась и тенденция к росту числа овцеводов - росло именно число маленьких хозяйств. Кроме того, овцеводы в своих хозяйствах продолжают увеличивать число животных. В Латвии по-прежнему наибольший удельный вес как раз маленьких хозяйств с небольшим числом животных, что связано с экономическими аспектами. «Каждый хозяин оценивает возможности, до какого момента расти обоснованно и когда это становится сложно. Это зависит от каждого хозяйства в отдельности», - сказал Гутманис.