Не забудьте перевести часы!

Латвия переходит на зимнее время в ночь на воскресенье, 29 октября. В 4 часа утра стрелки часов нужно будет перевести на час назад. С переводом стрелок и установлением зимнего времени Латвия возвращается в свой часовой пояс.

На зимнее время переходят все страны Европейского Союза, поскольку в интересах единого рынка в ЕС действует единый подход к дате и часу перехода на летнее и зимнее время.

Согласно правилам Кабинета министров, в Латвии переход на зимнее время осуществляется в последнее воскресенье октября в 4:00, когда часы переводятся на один час назад, а на летнее время - в последнее воскресенье марта в 3:00, когда часы переводятся на один час вперед.

В Латвии переход на летнее и зимнее время осуществляется с 1981 года.

На портале manabalss.lv идет сбор подписей за то, чтобы не возвращаться на зимнее время. Предложение было внесено четыре года назад, но набрать минимально необходимое количество подписей под ним - 10 тысяч - пока так не удалось.