Ночью на Балтийском море ожидаются волны до 3,5 метра в высоту

Ночью на Балтийском море из-за сильного ветра ожидаются волны до 3,5 метра в высоту.

По сообщению службы погоды, в северной части Балтийского моря ветер юго-западный и южный, 6-11, порывами до 15 м/сек. Во второй половине дня ветер северо-западный. Ночью ветер северо-западный и северный, 10-15, утром воскресенья порывами до 20 м/сек. Днем высота волны 1-2 метра, в ночь на воскресенье 2-3,5 метра. Временами ожидаются дожди, ночью осадки станут реже, видимость умеренная.

В северной части Рижского залива и проливе Вяйнамери ветер южный, 6-12, порывами до 15 м/сек. Вечером ветер северо-западный, ночью 8-13 м/сек, а утром воскресенья порывами до 17 м/сек. Высота волны 1-2 метра. Временами преимущественно дожди, видимость умеренная.

В Финском заливе ветер южный и юго-восточный, 7-12, порывами до 15 м/сек. В течение ночи ветер немного уляжется, в западной части залива сменит направление на северо-западное. Высота волны 1-2 метра. Дождь и мокрый снег. Видимость умеренная, при осадках слабая.