Воскресенье в Латвии будет дождливым; воздух прогреется до +7 градусов

В воскресенье (29 октября) во многих местах Латвии ожидается дождь. Значительная доля осадков выпадет в Видземе, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Будет преобладать медленный западный, юго-западный ветер. Температура воздуха прогреется до +4..+7 градусов, в Курземе всего до +2 градусов.

В Риге погода будет пасмурной, возможен небольшой кратковременный дождь, а столбик термометра поднимется до +4 ... + 5 градусов.

Самая высокая температура на 28 октября в Европе зафиксирована в Испании (+33 градусов) и в Португалии (+34 градуса), а самая низкая на севере Скандинавии ( - 15 градусов).