Минобороны подготовило новый план мобилизации армии

Министерство обороны подготовило новый план мобилизации армии, он заменит план, утвержденный правительством в 2006 году.

Как сообщили агентству ЛETA в пресс-службе Минобороны, поданный в Кабинет министров план мобилизации Национальных вооруженных сил (НВС) Латвии подготовлен в соответствии с действующими документами оборонной политики, правилами Кабинета министров и документами операционного планирования НВС, а также с учетом изменений ситуации с безопасностью и структурных изменений НВС за последние годы.

По закону, план готовится на случай чрезвычайного положения или войны. Он предусматривает развертывание НВС для частичной или полной боевой готовности, устанавливает руководство, обязанности, порядок и материально-техническое обеспечение мобилизации.

Правительство решит вопрос об утверждении нового плана 31 октября за закрытыми дверями.