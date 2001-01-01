«В детстве меня похитили!». Может, ты знаешь кого-нибудь из этих людей?

Помощник-волонтер, пенсионер Мартиньш Зиебергс помогает встретиться родным и близким, которые по разным причинам потеряли связь. Свою мать в Латвии ищет молодая девушка из Грузии, которая подозревает, что в детстве ее похитили. Взгляните на этот список - возможно, вы знаете кого-то из перечисленных!

«Моя мать родилась в период с 1950 по 1955 год. Она жила в Риге в 1970-х годах, когда у нее похитили или силой отняли трех или четырех месячную дочурку».

Есть версия, что отец, который по национальности является грузином, мог отвезти дочку в Грузию.

Так пишет грузинская девушка Медея, которая хочет встретиться с матерью. «Может, кто-нибудь что-то слышал об этом случае».

Афонина Дзидра ищет брата Яниса Бор (1963 г.р.) и сестру Бируту Бор (1962 г.р.). «Наших родителей звали Зинаида Бор и Янис Круминьш».

Гинта Вальге и Аинарс Вальге ищут свою сестру Сармите Вальге и брата Яниса Вальге, которые родились в период с 1960 до 1963 года в Цесисском районе.

Свою сестру Екатерину Евдокимову (1989 г.р.) ищет брат Максим Битнер. Он говорит: «Сестричка, пожалуйста, отзовись!»

Ирину Галустьян (1960 г.р.) ищет родственница Ира Русия. «Последний раз Ирина звонила в 2001 году», говорит женщина.

Инну Гелби (1961 г.р.) и ее семью ищет родственница Скаидра Бословьякова.

Валди Шенберга (1940 г.р.) и его семью ищет родственник Евгений Шенберг.

Свою тетю Майу Шаран (1952 г.р.) ищет Елена Бален.

Александру Рябикову (1984 г.р.) ищет брат Сергей Ткаченко.

Валерия Сергеева (1965 г.р.) ищет дочь Любовь Бутина. «Ищу своего отца», пишет девушка.

Алексея Алейникова (1962 г.р.) ищет Владимир Алейников.

Елену Шестак (1972 г.р.) ищет Вячеслав Шестак. «Ищу свою дочь».

Галина Попова ищет Лилию Фрейбергу (1957 г.р.), с которой потеряла связь в 1987 году.

Своего отца Алдиса Звирбулиса (1964 г.р.) ищет Катрина Звирбулис.

Наталия Морозова ищет свою подругу Диану Малахову (1963 г.р).

Сергей Лапшин ищет Игоря Стирана (1971 г.р.)

Илона Грама ищет свою биологическую мать Инару Васину (1955 г.р.)

Эдуард Дилдин ищет своего отца Раймонда Калнозол (1944 г.р.)

Валентина Скутельник ищет сестру Евгению Скутельник (1963 г.р.)

Если вы что-либо знаете о месте нахождения этих людей, звоните по номеру 29923833, или пишите по электронному адресу martins.ziebergs@inbox.lv.