Из-за шторма на Балтийском море ожидаются пятиметровые волны

В воскресенье из-за шторма до 10 баллов по шкале Бофорта на Балтийском море ожидаются волны до 5 метров в высоту.

В северной части Балтийского моря днем ветер северо-западный и северный, 14-18, порывами до 25 м/сек. Высота волны 3-5 метров. Временами пройдут дожди, видимость умеренная.

В северной части Рижского залива и проливе Вяйнамери ветер северо-западный порывами до 15 м/сек. Днем ветер северо-западный и северный до 14, порывами до 23 м/сек. Высота волны в Рижском заливе 2-3 метра, а в Вяйнамери 1-1,8 метра. Временами пройдут преимущественно дожди. Видимость умеренная.

В западной части Финского залива ветер северо-западный и северный порывами до 15-17 м/сек. Высота волны 2-3 метра.

В восточной части Финского залива днем ветер юго-восточный, 2-7 м/сек. Вечером ветер северный, 7-12, порывами до 15 м/сек. Высота волны 1-2 метра. Временами дожди или мокрый снег. Видимость умеренная или слабая.

10-балльному шторму по 13-балльной шкале Бофорта соответствует ветер скоростью 24,5-28,4 м/сек; 11 баллам соответствует жестокий шторм с большими разрушениями, при котором скорость ветра составляет 28,5-32,6 м/сек. В конце шкалы находится 12-балльный ветер, то есть ураган, приводящий к катастрофическим разрушениям.