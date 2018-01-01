Октябрь: взрыв в Саулкрасты, главный бой года и 27-я Неделя моды

Ежедневно мы сталкиваемся с огромным количеством новостей, в потоке которых легко потеряться и упустить важное. Поэтому каждый месяц Русский TVNET вспоминает самые значимые события последних 30 дней, которые повлияли на жизнь нашей страны и ее обитателей.

Бой года: Майрис Бриедис защитил чемпионский титул

В ночь на 1 октября в забитой до отказа «Арена Рига» состоялся четвертьфинал мировой суперсерии бокса, в котором латвийский боксер Майрис Бриедис одержал победу над кубинцем Майком Пересом, вышел в полуфинал турнира, а также защитил титул чемпиона мира по версии WBC. Кроме того, одержанная победа обогатила латвийца примерно на 1 миллион долларов.

Трагедия в Вентспилсе: ребёнок утонул в бассейне во время тренировки

Начало октября ознаменовалось трагедией в Вентспилсе, где во время тренировки в маленьком бассейне олипийского центра произошел несчастный случай - утонул 4-летний ребенок. Мальчику на месте незамедлительно была оказана первая медицинская помощь и вызвана бригада «скорой помощи», однако медикам так и не удалось его спасти. Согласно неофициальной информации, имеющейся в распоряжении Латвийского телевидения, которую подтвердили несколько источников, погибший мальчик во время занятия попросил разрешения выйти в туалет. Вернувшись, мальчик, не сообщая тренеру, прыгнул в бассейн. О том, что в глубоком конце бассейна кто-то находится, позднее сказала другая участница занятий - четырехлетняя девочка.

В Саулкрасты во время взрыва дома погибла целая семья

В Саулкрастском крае в жилом доме на территории садоводческого кооператива «ВЭФ-Бикерниеки» вечером 5 октября произошел взрыв, в результате которого погибли пять человек, в том числе несовершеннолетний ребенок. После взрыва дом обрушился, возник пожар. Местные жители рассказывали, что взрыв был столь сильным, что у припаркованных неподалеку машин выбило стекла. Без окон остались и расположенный рядом дома соседей. Разбирая завалы, спасатели обнаружили пятерых погибших. Как стало известно позже, во время взрыва погиб известный в Латвии пиротехник - Илмар Аболиньш. Вначале появилась версия, что в деле замешаны взрывоопасные предметы, поэтому были привлечены специалисты НВС и Госполиции. По данным LTV, по неофициальной информации взрыв произошел из-за неисправного отопительного котла, кроме того, возможно, в доме хранилась пиротехника.

«Русский - родной, латышский - второй»: в Риге прошел митинг

В Риге 23 октября прошел митинг в защиту русских школ, на котором собралось около 500 человек. Активисты призвали защитить русский языка в латвийской школе и право родителей самим решать, на каком языке учиться их детям. Протест был направлен против озвученных в октябре планов министрества образования и науки, в которых впервые были названы конкретные сроки поэтапного перехода на латышский язык обучения.

В поисках золотой осени

Осень, бесспорно, одно из самых красивых времен года. И чтобы полюбоваться истинным великолепием природы и сделать пару живописных фотографий, не нужно далеко ехать. Иногда стоит оглянуться, посмотреть вокруг и погрузиться в уходящее мгновение.

Латвия не признает независимость Каталонии

27 октября каталонский парламент проголосовал за резолюцию, которая формально декларирует независимость от Испании. В ответ Сенат Испании утвердил применение 155-й статьи конституции, которая позволяет ввести в автономии прямое управление Мадрида. Однако ведущие страны мира не признали провозглашение независимости Каталонией и поддерживают территориальную целостность Испании. В свою очередь в МИД Латвии заявили, что референдум о независимости Каталонии — это внутреннее дело Испании, которое надо решать по законам и конституции страны. Ранее Яунелгавская дума отправила письмо Каталонской ассоциации самоуправлений, в котором она выразила поддержку народу Каталонии и ее законным представителям на пути к независимости. Самоуправление заявило, что «категорически осуждает невежество, насилие и репрессии центральной власти Испании по отношению к каталонцам».

Во время проведения лиепайского ралли упал вертолет

8 октября во время заключительного этапа чемпионата Европы по ралли «Ралли Лиепая» в Приекульском крае произошла авария вертолета, в результате которой погиб пилот, еще трое человек пострадали. К расследованию подключились государственная полиция, а также бюро по расследованию авиационных происшествий, которое быстрых результатов не предвидит. Хотя известно, что вертолет во время взлета зацепил электропровода и поэтому потерпел аварию, все-таки необходимо выяснить причины, почему это произошло, говорят специалисты.

От элегантного шика до яркого эпатажа: в столице прошла 27-я Неделя моды

24 октября в Риге стартовала 27-я Неделя моды, которая собрала в столице Латвии представителей fashion-индустрии из разных стран. Свои новые коллекции сезона весна/лето-2018 продемонстрировали популярные латвийские и зарубежные дизайнеры. Помимо показов гостей жали ряд тематических и образовательных мероприятий, презентации и яркие вечеринки в разных творческих и концептуальных местах столицы. Говорить о фееричности подобных событий можно долго, но лучше один раз увидеть ... хотя бы одним глазком!