Богатейшие люди Латвии с 2002 года пожертвовали партиям 1,3 млн евро

Включенные в список 100 богатейших людей Латвии лица с 2002 года пожертвовали политическим партиям 1,318 млн евро, но в последние годы пожертвования делали редко, свидетельствует информация Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией, обобщенная агентством ЛETA.

По закону, физическое лицо в течение года может пожертвовать одной партии не больше 19 тыс. евро.

Богатейшие люди Латвии крупные суммы денег перечисляли партиям за несколько раз.

Пожертвования делались широкому спектру партий, но в основном это партии, представленные или ранее бывшие представлены в Сейме.

Щедрую поддержку в свое время получили политические организации, связанные с Айнаром Шлесерсом. Часть этих партий или объединений уже прекратила существование или была реорганизована.

Некоторые из включенных в список богатейших людей, жертвовавшие деньги партиям, несколько лет назад еще не входили в список миллионеров.

Самый богатый в Латвии человек - владелец банка «ABLV Bank» Олег Филь с 2008 года в семь приемов пожертвовал различным партиям 90,957 тыс. евро. Первое пожертвование он сделал в 2008 году теперь уже ликвидированной Народной партии. За прошедшие годы щедрые пожертвования от него получили также «Единство», Союз «зеленых» и крестьян (СЗК), «Честь служить Риге» и объединение «За лучшую Латвию». Последнее пожертвование - партии «Честь служить Риге» - в размере 10 тыс. евро Филь сделал в 2016 году.

Второй совладелец «ABLV Bank» - Эрнест Бернис с 2007 года пожертвовал партиям 83,071 тыс. евро. Он перечислил пожертвования Народной партии, партиям «За лучшую Латвию», «Согласие» и «Единство». Последнее пожертвование - 10 тыс. евро партии «Согласие» - он сделал в апреле прошлого года.

Совладелец «Rietumu banka» Леонид Эстеркин в последние годы деньги партиям не жертвовал, а в 2006-2011 гг. за пять приемов пожертвовал «Латвийской Первой партии», «Партии народного согласия», партии реформ Шлесерса и «За лучшую Латвию» в общей сложности 93,909 тыс. евро.

Второй совладелец «Rietumu banka» Аркадий Сухаренко в пять приемов с 2009 года пожертвовал «Единству», «Согласию», СЗК, «Партии народного согласия» и партии Шлесерса выделил 74,686 тыс. евро. Последнее пожертвование он сделал в 2014 году, перечислив 16 тыс. евро «Единству».

Совладелец предприятия «Микротиклс» Арнис Риекстиньш пожертвовал деньги партиям всего один раз - в 2009 году он выделил партии «Новое время» 711 евро.

Владелец фармацевтического бизнеса Валерий Малыгин тоже сделал всего одно пожертвование - в 2010 году он перечислил партии «За лучшую Латвию» 14,228 тыс. евро.

Предприниматель Аргодс Лусиньш с 2010 года сделал различным партиям 11 пожертвований на общую сумму 84,417 тыс. евро. Шесть раз он жертвовал деньги «Единству», в этом году за три приема он перечисли деньги «Единству» и СЗК. Этим партиям он делал пожертвования и в прошлом году.

Список 100 богатейших людей Латвии в этом году стал уже 21-м по счету. Его составляют издательство «Dienas Bizness» в сотрудничестве с «Lursoft» и публицистом Лато Лапсой.