«Для латвийцев – еда второго сорта»: что мы едим, и как это проверяется?

Если в соцсетях зайти в группы «антирекламы», можно узнать много интересного. Чего у нас только ни продают! Конфеты с паутиной (возможно, и с червяком внутри), торты с волосами, мороженое с острыми осколками пластика, булки с бусинами...

Производителей без нарушений – всего 30%

Судя по словам главы ПВС Мариса Балодиса, нарушений на производстве хватает. Журналу Likums un Taisnība он рассказал о специфике своего ведомства. В год служба проводит 35 000-40 000 проверок на производстве, в магазинах, на рынках, оптовых базах, предприятиях общепита.

Конечно, таких, чью деятельность нужно немедленно остановить, очень мало – менее 0,1% .

Однако всяческие отклонения от нормы ПВС констатирует очень часто. Абсолютно идеальными можно назвать только 30% предприятий. Остальным вписаться в приемлемый уровень помогают проверками. Если предприятие быстро исправляется и переходит в статус «идеальных» или почти идеальных, его проверяют в два раза реже, чем нарушителей.

Штрафовать служба не торопится, стараясь помочь консультациями улучшить работу.

Протоколы о нарушениях составляются только в 4% всех проверок, отметил М. Балодис. При обнаружении незначительных несоответствий предприятию дают срок для исправления. Все требования стараются объяснять. Если нарушение повторяется, накладывается штраф, в самых вопиющих случаях – 4000 евро. Однако такие меры применяют редко, при самых грубых нарушениях, допущенных повторно.

Самые частые нарушения – несоблюдение гигиены, несоответствие системы самоконтроля процесса на предприятии, проблемы с обучением персонала, несоблюдение температурного режима, маркировки и прочее.

Жалобы клиентов и конкурентов

Если вы заметили какое-то нарушение (например, перемаркировку продуктов в магазине или антисанитарию в кафе), можно пожаловаться в ПВС. У службы есть круглосуточный телефон доверия – 670 27402 (автоответчик). Если будете ему жаловаться, не забудьте оставить координаты, где замечено нарушение. Можно также оставлять сообщение на домашней странице ПВС (http://www.zm.gov.lv) или в региональном отделении службы.

Южно-Латгальское управление ПВС контролирует территории Даугавпилса и края, Илуксте, Краславы, Дагды, Прейли, Ливан, Варкавы, Аглоны и Риебиньского края.

Жалобы, которые выглядят достоверными, проверяют сразу.

Однако бывает, что приходит по 5 жалоб на магазин или ресторан, который недавно проверяли, но никаких нарушений не нашли.

- Мы чувствуем, что иногда службу используют конкуренты, – говорит Марис Балодис. – Если замечаем, что по поводу одного магазина жалуются регулярно, а на месте мы не находим нарушений – стараемся связаться с самим жалобщиком: пусть приходит и рассказывает. Но они в этом случае, как правило, пропадают.

ПВС проверит 20 продуктов

То, что есть различия между продуктами, произведенными для Западной Европы и предназначенными для восточноевропейского рынка – это наблюдательные покупатели заметили давно. В наших супермаркетах продаются пищевые продукты более низкого качества, чем в других странах, хотя упаковка и бренд – одинаковые. Потребители уверяют: если йогурт купить, скажем, в Германии, он будет густой, ароматный, с кусочками фруктов; а йогурт той же марки, но купленный в Латвии – это лишь его бледное подобие.

Слухи оставались слухами, пока о них не заговорил президента Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

После этого проснулось и Латвийское министерство земледелия. Министр Янис Дуклавс недавно поручил Продовольственно-ветеринарной службе (ПВС) проанализировать на предмет различий состав продуктов в Латвии и Западной Европе.

ПВС сообщила, что планирует сравнить примерно 20 продуктов, предлагаемых на латвийском и западноевропейском рынке. Среди проверяемых товаров – йогурты, сыры, печенье, шоколад, безалкогольные напитки и, возможно, кофе, заявил глава ПВС М. Балодис.

Прежде всего планируется сравнение маркировок, а затем – и состава самих продукты : жиры, подсластители, добавки, доля фруктов в йогуртах.

Другие страны уже исследовали: результаты шокируют

После проверки ПВС можно будет сделать вывод, сколько в Латвии продуктов, состав которых различается в зависимости от того, для какого рынка они предназначены.

А то, что такие продукты в Латвии есть, подтверждает прошлогодний скандал с шоколадными батончиками Mars, Snickers и Milky Way. В тот раз на фабрике в Вехеле (Нидерланды), выпускающей эти батончики, произошла ошибка, и предприятие было вынуждено отозвать значительную часть продукции. Латвийских покупателей это почти не задело, потому что, как выяснилось, большая часть продукции Mars для Восточной Европы производится совсем на другой фабрике – в Польше.

Венгрия, Словакия и Литва подобные исследования уже провели. В Венгрии обнаружилось 24 продукта, в составе которых есть отличия. А Словакия сделала вывод, что в ее магазинах можно приобрести как минимум 22 продукта, состав которых отличается от товара, который можно приобрести, например, в соседней Австрии.

Литовская государственная продовольственно-ветеринарная служба сделала вывод, что

из 33 проверенных товаров в 23 найдены отличия по составу.

Директор литовской ПВС Дарюс Ремейка подчеркнул, что служба готова проверить и больше продуктов, но хочет дождаться общей методологии исследований для всех стран ЕС.

Когда же дождемся результатов по Латвии? «Сравнение состава продукта является совершенно новой идеей и будет финансироваться за счет средств на случай непредвиденных расходов», — сказал глава ведомства. ПВС планирует получить результаты в течение месяца.

Кстати: если разница в составе продуктов будет обнаружена, это не значит, что продукт не отвечает требованиям безопасности. Но «можно будет говорить о различных ингредиентах для разных рынков» и «отношении производителей к конкретному рынку», – отметил Балодис.

Сравнение позволит проинформировать общество и донести результаты до Европейской комиссии, чтобы рассмотреть «разный подход производителей к разным рынкам на уровне Европейского союза, который, возможно, широко распространен в этой сфере».

И совсем последние новости

«Теперь у нас есть доказательства», – заявила совсем недавно еврокомиссар по вопросам юстиции, прав потребителей и гендерного равенства Вера Юрова о «двойных стандартах» в производстве продуктов питания для стран Западной и Восточной Европы. По ее словам, ситуация касается «десятков или даже сотен наименований продуктов».

Офис еврокомиссара выпустил специальный пресс-релиз, в котором призвал национальные европейские правительства соблюдать законы ЕС, обязывающие производителей предоставлять потребителям правдивую исчерпывающую информацию о продуктах и их составе и запрещающие недобросовестный маркетинг.

Будьте внимательны и читайте то, что написано на упаковке продукта!

Запрещенные к ввозу в Латвию продукты и напитки сжигают. Об этом рассказал председатель Независимого профсоюза таможенников Эдгарс Мазулс: «Колбаса и другие продукты животного происхождения должны быть сожжены. Это продукты особой категории, их нельзя просто выбрасывать на общую свалку. Мы их собираем, передаем Службе ветеринарного контроля, у которой есть специальные печи».

По словам Мазулса, весь алкоголь тоже уничтожается: «Мы не делим бутылки после смены. Это опасно для здоровья. К тому же таким образом мы «искривим» систему. Подобные продукты не должны попадать в продажу или употребляться».





