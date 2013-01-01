Опрос: жители Латвии используют в среднем 2,4 устройства для подключения к интернету

Жители Латвии используют в среднем 2,4 устройства для подключения к интернету (мобильные телефоны, компьютеры, планшеты), показал опрос «Connected Consumer», проведенный компанией «Kantar TNS».

В 2016 и 2015 гг. жители Латвии использовали в среднем 2,3, в 2014 году - 2, в 2013 году - 1,9 таких устройства.

В Литве в этом году этот показатель составляет 2,6, в Эстонии - 2,4.

Опрос «Connected Consumer» проводился более чем в 63 странах мира. В Латвии в ходе опроса с 1 апреля по 30 июня 2017 года была опрошена 1000 респондентов старше 16