Предупреждение о шторме: синоптики смягчили прогноз

Сегодня во второй половине дня скорость ветра в порывах на морском побережье усилится до шторма, предупреждает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Первоначальный прогноз синоптиков об усилении на морском побережье северо-западного, северного ветра в порывах до 25-27 м/сек. позднее был смягчен. По последним прогнозам, во второй половине дня ветер усилится до 20-24 м/сек.

С 17.00 до 22.00 на побережье Рижского морского залива скорость северо-западного, северного ветра в порывах будет достигать 15-18 м/сек., ночью (с 23.00 до 03.00) - 20-21 м/сек.

По шкале Бофорта такой ветер классифицируется как очень крепкий, ветер до 24 м/сек - как шторм.