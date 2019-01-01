Посол: Латвийцы в Британии после Brexit могут быть спокойны

Европейцы, которые сейчас живут в Великобритании, после Brexit могут быть спокойны, будет разработан особый механизм для присвоения им конкретного статуса жителя, в интервью DB сказал посол Великобритании в Латвии Кит Шенон со ссылкой на принципы, озвученные в речи британского премьер-министра Терезы Мэй, произнесенной ею 22 сентября в итальянской Флоренции.

По словам посла, эта речь имела огромное значение, так как премьер обозначила, как Лондон видит дальнейшие отношения между Британией и Евросоюзом после тогда, как 29 марта 2019 года Великобритания официально перестанет быть членом ЕС.

Далее настало время для переговоров уже по деталям выхода страны из ЕС, сказал Шенон. Он отметил, что по основным пунктам переговоров был сделан большой прогресс, в том числе и по вопросу прав британцев, которые проживают в ЕС, а также европейцев, которые обосновались в Великобритании.

По его словам, есть продвижения и в вопросе с Северной Ирландией, и по нюансам финансовых обязательств, которые взяла на себя Британия еще до Brexit, и обязуется соблюдать. «Мы очень надеемся, что в переговорах будут обсуждаться дальнейшие отношения между Великобританией и ЕС, а не просто отделение страны. Эти две вещи находятся так близко друг к другу, что проводить между ними черту просто нет смысла», - подчеркнул Шенон.

Посол отметил, что

люди, которые приедут в Британию после официального отделения, скорее всего, тоже получат статус, но особый,

и это требует дальнейшего обсуждения на переговорах. Шенон напомнил, что Тереза Мэй в своей речи предложила двухлетний переходный период после марта 2019 года, в течение которого должна быть установлена новая иммиграционная система, однако в течение этого периода люди могут продолжать приезжать жить и работать в Соединенное Королевство в рамках новой системы регистрации, которая станет подготовкой к новому режиму.

Дополнительный период нужен и бизнесу и людям, чтобы дать им уверенность в их готовности к переменам, однако этот период должен быть лимитирован по времени, и он не будет длиться вечно, в своей речи сказала премьер-министр.

Что касается депортации эмигрантов из Великобритании, о которой ходят упорные слухи, по словам Шенона, только несколько людей были депортированы из страны.

«Каждый случай – индивидуальный случай, его нельзя рассматривать в широком масштабе. Люди депортируются из страны по причинам, связанным с нелегальным пребыванием, но их число очень небольшое. Люди, которые находятся в Британии легально, не должны бояться депортации», – подчеркнул посол.

Согласно данным Министерства иностранных дел Латвии, на территории Великобритании может проживать примерно 100 тыс. латвийцев, однако точных данных нет.