Юрмальчанка в шоке: вырванный ночью зуб обошелся в баснословную сумму

После того как юрмальчанку Байбу Думбуре замучала зубная боль, вечером в пятницу он позвонила в справочную 1188 и спросила, где находится ближайший стоматолог, который работает ночью. Ей назвали клинику Юлии Каткевичи на улице Слокас в Риге.

Когда она позвонила, то ей ответили, что удаление обойдется по меньшей мере в 30 евро, сообщает Служба новостей LTV.

«Там сказали, ну 33 евро... 40-50 - еще посмотрим. Приехала, рентген не был сделан, анестезия, швы... 175 евро! Я была абсолютно не готова к этому. Ведь врач мог предупредить! Когда выходила, человек 5 сидела в очереди на прием», - вспоминает Байба.

Счет в 4 раза больше обещанного ранее - это нарушение прав пациента, признают в Инспекции здоровья. «Это неприемлемо! Конкретный случай будет рассматриваться, чтобы понять - что произошло, проблемы с коммуникацией или что-то еще» - заявила представитель инспекции Лига Ерошчева.

Сама Юлия Каткевича встретится с журналистами и прояснить ситуацию отказалась, сославшись на занятость. Она отметила, что сумма пациенту по телефону не называлась. Во сколько обойдется врачебная услуга можно подсчитать только в присутствии самого пациента - подчеркнула она.

На сайте клиники размещен ценник. «Каждому надо понять, что любой шаг медика суммируется - диагностика, анестезия, манипуляции.. Кроме того, доплата еще в 15 евро, если пациент сидит в зубоврачебном кресле после 20 часов».

«Когда болит и когда измучен этой болью, ни о чем не думаешь... Начинаешь думать потом - как бы по-другому поступил в данной ситуации»? - отмечает Байба.