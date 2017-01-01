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86-летняя Тамара Ксенофонтова вышла из дома в Кенгарагсе и назад не вернулась

bezvests.lv
Фото: bezvests.lv

ВНИМАНИЕ жителям Риги, особенно Кенгарагса и ближайших районов!

86-летняя Тамара Ксенофонтова пропала 16 октября 2017 года при неясных обстоятельствах. Известно только, что около 6 часов вечера она вышла из дома в Кенгарагсе и назад не вернулась до сих пор.

ПРИМЕТЫ: Ростом около 160 см, худощавого телосложения, волосы седые.

Была одета в куртку сине-зеленого цвета, берет, юбку (или брюки) и полуботинки.

Всех, у кого есть информация, которая может помочь в поисках пропавшей пенсионерки, просим звонить по телефону - 110 в полицию или в BEZVESTS.LV по номеру 22 084 084.

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