У т/ц Alfa теперь долго не постоишь. Введены новые дорожные знаки

На автостоянках торгового парка (т/п) Alfa введены новые дорожные знаки с максимальной длительностью стоянки четыре часа. С 30 октября этого года (т.е. с сегодняшнего дня) каждый водитель на передней панели автомобиля должен указать информацию о времени, во сколько помещено на стоянку транспортное средство, указали Русскому TVNET в компании.

«По нашим наблюдениям, водители часто оставляют свои транспортные средства на автостоянках т/п Alfa, чтобы отправиться на работу в ближние офисы или пересесть на общественный транспорт, который удобно и быстро отвозит их в центр города, хотя эти автостоянки и предусмотрены для посетителей торгового парка. Чтобы решить эту проблему, мы установили новые дорожные знаки, которые предусматривают время использования автостоянок т/п Alfa до четырех часов. Этого достаточно и для длительного процесса покупок, и для посещения кинотеатра», – говорит руководитель т/п Alfa Ирина Торопова.

На стоянке установлены знаки, согласованные с AО Latvijas Valsts ceļi, а именно – знак 532 «Автостоянка» с дополнительным знаком 833 «Длительность стоянки». Дорожные знаки предусматривают, что водитель, поставивший автомобиль на территории, отмеченной этими знаками, на видном месте за передним стеклом автомобиля должен поместить информацию о времени, во сколько транспортное средство помещено на стоянку.

Время можно указать при помощи специальных часов или оставить записку, в которой указано время, когда автомобиль установлен на стоянку. Если посещение длится более четырех часов, водителю следует обновить установленное время и продолжить процесс покупок.

Размещение транспортных средств на территории т/п Alfa контролируют полиция самоуправления Риги и Государственная дорожная полиция, проверяя, соответствует ли парковка автомобиля требованиям дорожных знаков. Людей призывают соблюдать закон и знаки, организующие дорожное движение, независимо от того, находится ли автомобиль на улице или на автостоянке.