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В Цессиской больнице пришлось закрыть родильное отделение: врачей не хватает!

Русский TVNET
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Фото: Ieva Lūka / LETA

Родильное отделение больницы в Цессисе на неопределенное время приостанавливает свою работу. Учреждение заявило об этом размещенном в профиле в социальной сети Facebook сообщении. Причина: нехватка медицинского персонала.

«С 16 часов 27 октября родильное отделение Цессиской больницы приостанавливает прием рожениц и с 16 часов 31 октября до дальнейшего решения приостановлена работа отделения из-за недостающего персонала! - сказано в сообщении.

Это сообщение получило отклик среди женщин, которые выразили сожаление, что больнице приходится поступать подобным образом: «Очень жаль, здесь был отличный персонал!».

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