Можно ли социальное жилье передать по наследству или сдавать в аренду?

Такие вопросы очень часто задают рижане, получившие в порядке очереди муниципальную квартиру. Также спрашивают, можно ли такую квартиру приватизировать или, например, сдать в аренду другим людям?

Согласно положениям Закона «О помощи в решении квартирного вопроса» (Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā), социальные квартиры нельзя приватизировать или сдавать (передавать) по наследству, а также сдавать кому-то в аренду. Однако такими квартирами можно обмениваться!

Если социальная квартира не приватизирована, то ее можно обменять – на большую или меньшую, или в другом районе.

Как пояснили в Департаменте жилья и среды Рижской думы, разрешается обмен и тогда, если у квартиры скопились долги за коммунальные услуги. Но в таком случае чаще всего компания, управляющая домом, просит переезжающую сторону долги погасить сразу.

Посмотреть квартиры на обмен можно на сайте Департамента

«Обмен арендованного жилья». Если приглянулась какая-то квартира, то со второй стороной нужно обратиться к специалистам департамента, которые, если все документы будут в порядке и не будет противоречий, помогут провести обменную сделку.

Более подробная информация на сайте Департамента по жилищным вопросам и охране окружающей среды Рижской думы.

Ознакомиться с услугами жилищного управления и получить соответствующие бланки можно также на портале Рижского самоуправления: www.riga.lv.

Каждый день в Департаменте по жилищным вопросам и охране окружающей среды Рижской думы, который находится на ул. Бривибас, 49/53, в кабинетах 501 и 503 на 5-м этаже проходят консультации для клиентов, прием документов и заявлений.

Телефоны для справок: 67012509; 67105683; 67012540; 67012475; э-почта: dmv@riga.lv.

Почтовый адрес: Департамент по жилищным вопросам и охране окружающей среды Рижской думы, ул. Бривибас, 49/53, LV-1010, Рига.