Осторожнее, водитель! Вечером дороги могут стать скользкими

В понедельник (30 октября) вечером и в ночь на вторник во многих местах Латвии ожидаются осадки, дороги местами может покрыть снегом и льдом, сообщают синоптики.

В ближайшие сутки небо постепенно прояснится и в большей части страны засветит солнце. Сегодня осадки продолжатся местами в Курземе и на востоке страны, а к вечеру вторника - в Земгале и Рижском регионе.

Сохранится порывистый северо-западный ветер, в Латгале и на востоке Видземе веиер станет сильнее, а порывы достигнут 15-17 метров в секунду. Ночью на побережье порывы ветра достигнут до 21 метра в секунду.

Минимальная температура воздуха -2..+2 градуса, на побережье до +4 градусов; днем воздух прогреется до +1..+2 на востоке страны и до +5..+7 градусов на побережье.

В Риге во вторник будет переменная облачность.