В Юрмале продается пентхаус за 399 биткойнов

Риэлторская компания Baltic Sotheby's International Realty предлагает купить апартаменты в Юрмале, заплатив за них в криптовалюте. За 399 биткойнов можно стать владельцем пентхауса в комплексе Park Residences в Дзинтари.

Как отметил руководитель Baltic Sotheby's International Realty Вестард Розенбергс, перемены в финансовом мире тесно связаны с инновациями в сфере виртуальной валюты - популярность биткойна растет, а Sotheby's следит за мировыми тенденциями и пожеланиями клиентов. На рынке недвижимости уже в глобальном масштабе дискутируется о том, что вскоре биткойн может стать одним из основных видов платежей при приобретении собственности.

Одна из первых сделок по продаже недвижимости, за которую можно было рассчитаться в биткойнах, была зарегистрирована в 2013 году в США - домовладелец Филипп Преус выставил на продажу свой недвижимость стоимостью 800 тыс. долларов США за 1445 биткойнов.