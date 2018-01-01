На исследование памятника воинам-освободителям Риги потратят 50 тыс. евро

Департамент развития города Рижской думы выделил Рижскому агентству памятников дополнительно в 2018 году 222,913 тыс. евро, в том числе 50 тыс. евро планируется потратить на исследование памятника воинам-освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков.

Представитель агентства Гунтис Гайлитис рассказал, что исследование монумента - лишь одна из задач агентства в следующем году. Планируется также отреставрировать памятные знаки баррикад 1991 года, памятник столетия Праздника песни, благоустроить территорию мемориала на Румбуле.

В связи с реновацией Большого кладбища 5400 евро будут потрачены на проведение конференции «Содержание мемориалов и старинных кладбищ. Старинные кладбища и мемориалы в Риге, Латвии, Европе. Опыт и практика». Для разработки концепции реставрации мемориальных построек на Большом кладбище необходимо ознакомиться с европейским опытом, сказал представитель агентства.

В процессе реновации кладбища планируется принять на работу четырех человек - архитектора, рабочего, специалиста по исследованию исторических справочных материалов и начальника отдела мемориалов. По словам Гайлитиса, эти штатные места уже были в агентстве до кризиса, в 2008 году.

Общий планируемый бюджет Рижского агентства памятников на 2018 год составит 693,8 тыс. евро. Утвердить его должна Рижская дума.