Авиакомпания «airBaltic» начала полеты между Ригой и Абу-Даби.

Латвийская авиакомпания «airBaltic» в сотрудничестве с авиакомпанией Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) «Etihad Airways» 29 октября начала прямые полеты между Ригой и Абу-Даби.

Как отметили в авиакомпании, новый маршрут будет удобен для пассажиров, которые путешествуют из стран Балтии в столицу ОАЭ и более отдаленные пункты назначения в Австралии, Азии, Африке и на Ближнем Востоке.

На новый маршрут Рига-Абу-Даби пассажиры зарезервировали уже более 9000 билетов, и он популярен не только среди путешественников из Латвии, но и за ее пределами - 30% резерваций сделано пассажирами из Скандинавии и стран Балтии. Также большим спросом рейсы в Абу-Даби пользуются в то время, когда там пройдет Гран-при «Формулы 1» - в последние выходные ноября.

Полеты по маршруту Рига - Абу-Даби будут выполняться четыре раза в неделю на самолетах «Bombardier CS300». Полет продлится 6 часов 15 минут.