«Самодеятельность». МИД упрекнул Яунелгаву за поддержку Каталонии

Поддержка Яунелгавской думы независимости Каталонии — это самодеятельность, противоречащая официальной позиции Латвии, не признающей автономии региона. Об этом в комментарии программе Латвийского радио 4 «Подробности» заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел (МИД) Гинт Егерманис.

Как подчеркнул представитель министерства, заявление Яунелгавской думы никак не отражает официальной позиции МИДа по поводу статуса Каталонии.

«Позиция Латвии остается неизменной. Мы считаем, что вопрос Каталонии является внутренним делом Испании, который нужно решать в соответствии с законами и конституцией этой страны. Одновременно

мы надеемся, что конфликт будет решен при помощи диалога.

Кроме того, Латвия не признает решение парламента Каталонии, который проголосовал за независимость региона. Что касается информации о том, что Яунелгавская дума вопреки официальной позиции Латвии поддержала Каталонию, мы хотим отметить, что за официальную позицию Латвии ответственно Министерство иностранных дел, и если какое-то самоуправление занимается самодеятельностью, это никак не отражается на официальной позиции Латвии», — заявил Егераманис.

Ранее Яунелгавская дума отправила письмо Каталонской ассоциации самоуправлений, в котором она выразила поддержку народу Каталонии и ее законным представителям на пути к независимости. Самоуправление заявило, что «категорически осуждает невежество, насилие и репрессии центральной власти Испании по отношению к каталонцам».

В свою очередь в МИД заявили, что референдум о независимости Каталонии — это внутреннее дело Испании, которое надо решать по законам и конституции страны.

Референдум о независимости Каталонии от Испании прошел 1 октября. Голосования сопровождалось столкновениями между сторонниками отделения региона и правоохранительными органами.

Официальный представитель правительства Каталонии Жорди Турул заявил, что за отделение высказались 90,09 процента проголосовавших. Против выступили 7,87 процента участников волеизъявления.

Мадрид не признал легитимность голосования.

27 октября Парламент Каталонии объявил независимость от Испании. В ответ Сенат Испании утвердил применение 155-й статьи конституции, которая позволяет ввести в автономии прямое управление Мадрида. Премьер-министр Мариано Рахой отстранил от должностей членов Женералитата и главу Правительства Карлеса Пучдемона. Однако последние заявили, что решение официального Мадрида не признают.