Шлесерс ответил на вопросы парламентской комиссии по «делу олигархов»

Сегодня, 30 октября, на заседание парламентской комиссии по расследованию «дела олигархов» был приглашен один из главных героев публикаций в СМИ – Айнар Шлесерс. Депутаты пытались выяснить из первых рук, насколько изложенная в расшифровках информация — о коррупции, влиянии на политиков и так называемой «кражи государства» соответствует действительности. С подробностями — корреспондент Службы новостей Латвийского радио Сергей Бардовский.

У приглашенного на заседании комиссии Айнара Шлесерса депутаты пытались узнать подробности о его, якобы, планах получить 50 процентов в национальной авиакомпании АйрБалтик, о финансировании средств массовой информации за счет рекламных бюджетов госпредприятий и других эпизодах из опубликованных записей переговоров.

На заседание комиссии Айнар Шлесерс пришел не один, а с адвокатом Виктором Тихоновым. На провокационные вопросы он отвечал, что в свое время все рассказал следствию.

«Я пять лет сотрудничал [со следствием]. И сегодня я не хочу больше тратить свое время. Я частное лицо, и моя позиция такова: Есть [прокурор] г-н Лейя, есть [следователь КНАБ] г-жа Кивлениеце, вот и говорите с ними о криминальном процессе. Почему он закончился ничем. Ответ очень прост: потому что те предположения, которые лежали в основе роспуска Сейма, в основе так называемого государственного переворота в законной форме, как сам Затлерс говорил, они не подтвердились», — рассказал экс-политик.

Айнар Шлесерс отметил, что именно представитель КНАБ Илзе Кивлениеце, а не руководитель КНАБ Ярослав Стрельчонок, была тем человеком, которая приняла в КНАБе решение о закрытии уголовного дела против него. До некоторого времени она была, по словам Шлесерса, «правой рукой Юты Стрике».

При этом Айнар Шлесерс призывал депутатов комиссии вернуться от событий прошлого к более актуальным современным проблемам.

«Я призываю депутатов говорить о тех вещах, которые актуальны сегодня. О сегодняшних проблемах. Мы что, не видим статистику, сколько человек покинули эту страну? Почему политики не говорят об этом?

Если бороться со Шлесерсом, Шкеле, Лембергсом — это единственное, о чем депутаты сегодня в состоянии говорить, это вызывает сожаление»,

— сказал Шлесерс.

Члены парламентской комиссии периодически пытались вернуть гостя в рамки сценария и заставить отвечать на интересующие их вопросы.

«Г-н Шлесерс, например, я сегодня очень надеялся, что узнаю, как политики давали распоряжения о финансировании частных СМИ через рекламные договоры. Это мой вопрос. И ваш ответ на все вопросы – «ваш вопрос, может, и интересный, но есть еще более интересные». И вы говорите о своих вопросах. Я еще раз хочу сказать: любой ваш вопрос, о котором вы упомянули, очень интересен. И я охотно получил бы более подробную информацию, чтобы мы могли исследовать эти вопросы. Но. Если генерирование ваших вопросов будет мешать нам задавать наши вопросы, чтобы установить факты, то выйдет так, что мы ничего не узнаем», — указал экс-коллеге депутат Сейма Андрей Юдин.

Диалог не прекращался, Айнар Шлесерс приводил собственные примеры «кражи государства» — в виде Liepājas Metalurgs и других предприятий.

«О банке Citadele — он продан за смешную сумму. Это была государственная собственность. Примерно так — сколько стоил этот кошелек? Большая разница — кошелек пуст или в нем лежало 10–20 миллионов? Если не ошибаюсь, то в кошельке под названием Citadele ежегодно было по 30 миллионов прибыли. Сумма, за которую был продан банк — это «кража государства» в чистом виде.

И за этим стоят конкретные люди, которые участвовали в принятии решений и их лоббировали. Уважаемые политики! Вот это и есть «кража государства»», — указал шлесерс.

Итоги дискуссии подвела председатель комиссии, депутат Сейма Ингуна Судраба:

«Важно было понять позицию Шлесерса, услышать его мнение. Ведь он единственный, кто знает все, о чем он говорил в своих телефонных разговорах. Важно его заявление, что в СМИ опубликованы специально отобранные фрагменты. таких разговоров с политиками в деле есть намного больше. Задача комиссии — понять, как с помощью опубликованных в прессе фрагментов пытаются манипулировать обществом».

Возможно, комиссия примет во внимание что-то из сказанного Айнаром Шлесерсом. Также, не исключено, что на заседание комиссии будут приглашены и другие «главные герои» дела олигархов.

Ранее в этом году журнал Ir опубликовал записи переговоров с участием так называемых олигархов и политиков в гостинице Rīdzene. В ходе этих разговоров обсуждались способы влияния на латвийскую политику и СМИ, а также финансовые вопросы.