На продажу выставлена «Skultes muiža» с парком столетних дубов

На продажу выставлен семейный гостевой дом «Skultes muiža», который является одним из зданий ансамбля барокко усадьбы Скултес и культурно-историческим объектом. Владелец продает гостевой дом вместе со всей прилегающей территорией (примерно 10 гектаров), включающей в себя озеро, пруд, часть реки и парк со столетними дубами, пишет Apollo.

Гостевой дом оборудован в старом здании управляющего усадьбой Скултес, которое когда-то было частью первого комплекса зданий в стиле барокко в Видземе. Его в 1739 году построил бургомистр Риги Барон фон Шульцен. Ранний ансамбль усадьбы состоял из хозяйского дома, сарая, конюшни, зернохранилища, колясочной, а также зданий прислуги и управляющего.

Гостевой дом находится в 60 километрах от Риги в направлении Таллина. Он включает в себя большой зал для церемоний, баню с регулировкой влажности, бассейн, каминный зал, большую террасу, комфортные двухместные номера (с 16 кроватями) и 44 спальных места на чердаке для размещения гостей больших мероприятий.

На территории усадьбы находится огромный старый парк со столетними деревьями, красивый канал с романтическим мостиком, автостоянка, место для костра и палаток, волейбольная площадка, газон для спортивных мероприятий.