Вейде: без забастовки никто так и не учитывал бы интересы семейных врачей

Без забастовки никто по-прежнему не учитывал бы интересы семейных врачей, такую уверенность в интервью агентству ЛETA выразила президент Латвийской ассоциации семейных врачей (ЛАСВ) Сармите Вейде.

Она считает забастовку достижением всех семейных врачей, которые проявили решимость бастовать и выдержали как недели активной забастовки, так и затем месяцы «медленной» забастовки. Это свидетельствует о том, что ситуация в здравоохранении находится на уровне серьезного кризиса, сказала Вейде.

Забастовка была важна не только для врачей, но и для пациентов,

поскольку члены ЛАСВ боролись за улучшение условий труда в ближайшем и более отдаленном будущем, считает она. «Если правительство выделит финансирование, и здравоохранение будет приоритетом не только на словах, но и на деле, то есть надежда, что постепенно мы сможем выйти из этого глубокого кризиса», - сказала Вейде.

Она считает, что забастовка достигла того, чего можно было достичь в этом месте и в это время, и без забастовки интересы семейных врачей никто так и не принял бы во внимание.

Правительство утвердило увеличение финансирования, следующий шаг - его утверждение парламентом, который утверждает бюджет, а дальше вопрос в том, как Минздрав распределит это финансирование, отметила глава ЛАСВ.

Учитывая, что Кабмин установил такие условия работы семейных врачей, которые для них неприемлемы, соглашение о выполнении требований забастовки семейных врачей не достигнуто, профессиональные и экономические интересы семейных врачей по-прежнему находятся под угрозой, приходится использовать для их защиты другие средства, предусмотренные правовыми актами.

Поэтому ЛАСВ призвала правительство, премьер-министра Мариса Кучинскиса, Минздрав и минстра здравоохранения Анду Чакшу провести коллективные переговоры с целью заключить коллективный договор.

Вейде считает такой договор необходимым для защиты прав и чтобы установить благоприятные условия труда для тех семейных врачей, членов ЛАСВ, которые оказывают оплачиваемые государством услуги здравоохранения.

По ее словам,

последние события показывают, что правительство и Минздрав все-таки повернулись лицом к врачам и к отрасли,

по крайней мере, пообещав решить вопрос с финансированием.

Как сообщалось, семейные врачи объявили забастовку в начале июля, а позже перешли на новую форму протеста, которую сами называют «модифицированной» забастовкой. Врачи принимают не более 20 пациентов в день и не проводят профилактические осмотры взрослых.