Темнеть стало рано: за сутки на дорогах пострадали 11 пешеходов

В понедельник медики оказали помощь 11 сбитым или зацепленным машиной пешеходам, причем 5 из пострадавших были детьми, сообщает агентство ЛЕТА.

Так, пострадали люди в возрасте от 9 до 69 лет в Латгальском, Видземском и Рижском регионах, в том числе четыре ребенка в Риге.

Травмы, который получили люди, отличаются, однако чаще всего были получены серьезные травмы головы, позвоночника и живота, а также переломы рук и ног.

Медики призывают жителей быть очень осторожными в темное время суток, пересекая улицы или передвигаясь по краям дорог, так как в результате столкновения человека и машины можно получить очень тяжелые и опасные для жизни травмы.

Также врачи призывают автоводителей уважать пешеходов, так как нередко Служба неотложной медицинской помощи сталкивается с пострадавшими, которых сбивают на пешеходных переходах. В свою очередь родителей просят обсудить с детьми безопасность на дороге.

Всего за прошедшие сутки медики получили 1124 вызова, 150 из которых были связаны с травмами.