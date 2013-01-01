Золитуде: нагрузка на несущие конструкции крыши превышала 600%

Нагрузка на несущие конструкции крыши магазина Maxima, рухнувшей в 2013 году в Золитуде, достигала 648% от рекомендуемой, заявил на заседании в рамках уголовного процесса по золитудской трагедии один из приглашенных строительных экспертов Гатис Вилкс, сообщает агентство ЛЕТА.

Он также указал, что несущая способность используемых в конструкции шурупов была на 13% ниже установленной в стандартах, однако он считает, что само по себе снижение несущей способности не могло вызвать обрушение. Он пояснил, что для шурупов такого типа стандартная нагрузка составляет 400 мекапаскалей с возможностью выдерживать до 800 мегапаскалей, поэтому снижение нагрузки на 13% не считается значимым фактором в обрушении здания.

Отвечая на вопрос о поставленных «Vikom industries» конструкциях, Вилкс указал, что единственное, что не было ясно указано в их спецификации, было связано с шурупами узлов соединения.

Следующее заседание суда по трагедии в Золитуде состоится 7 ноября в 10 часов.