Рейрс: Новый проект позволит получить высшее образование бесплатно

По словам министра благосостояния Яниса Рейрса, низкий уровень образования среди молодежи - это одна из главных причин бедности. Однако далеко не все молодые люди имеют достаточно средств, чтобы оплатить учебу в вузе после окончания школы. Новый проект министерства благосостояния должен помочь малообеспеченным семьям, у которых нет денег на оплату обучения своих детей в вузах.

«Мы начали большой проект, который позволит многодетным семьям оплатить учебу в вузе для своих детей, - говорит Рейрс. - Фактически они получат дополнительные бюджетные места.

И второй большой проект - это программа, согласно которой часть платы за обучение для студента, который не может заплатить за учебу, будут покрывать благотворительные фонды. Возможно, это будет около 30 процентов.

Однако взамен этого студент, получивший таким образом финансирование, обязан будет работать определенные часы на социальной работе. Например, 10 часов в неделю работает и таким образом оплачивает те 30%, которые за него внесли благотворительные фонды».