Минэкономики: «Садалес тиклс» вводил министерство в заблуждение

АО «Садалес тиклс» вводило в заблуждение Министерство экономики по срокам сдачи в эксплуатацию станций когенерации, говорится в сообщении, которое готовило Минэкономики по результатам оценки нормативных актов и их изменениям в связи со скандалом о мошенничестве с производством электроэнергии в рамках обязательной закупки.

После того, как публично прозвучала информация о возможном мошенничестве, в Минэкономики была сформирована контрольная группа, которая проверила восемь электростанций и зафиксировала их фактическое состояние, а также проверила имеющиеся у «Садалес тиклс» документы по этим электростанциям.

Проверки прошли на предприятиях ООО «Briedis buve», ООО «Madonas eko», ООО «Tektus», ООО «M parks», ОООО «Е Стренчи», ООО «Elektro Ridzene», ООО «E Seda» и ООО «Ригас энергия».

Проверки показали, что производство электричества на электростанциях в данный момент не ведется, и, вероятно, велось только в положенные для проверки 72 часа.

Следовательно, не удалось обеспечить, чтобы до установленного срока станция когенерации либо была сдана в эксплуатацию, либо потеряла право производства электроэнергии в рамках обязательной закупки.

В случае «Ригас энергия» выявлено неправильное оформление документации и нарушения внутренних нормативных документов, а также не удалось получить уверенность в работе номинальной мощности электростанции параллельно с системой (нагрузка в момент проверки составляла 5-7%).

«В данном случае не использовано право системного оператора убедиться в том, что станция способна работать с номинальной мощностью, и в ее влиянии на систему»,

- заявило Министерство экономики.

«Садалес тиклс» вводило в заблуждение министерство, которое считает, что акт о признании электростанции пригодной для параллельной работы с системой является доказательством того, что станция введена в эксплуатацию, заявили в ведомстве.